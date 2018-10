Caso CR7, il Real Madrid smentisce di aver fatto pressioni sul giocatore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua a tenere banco il caso relativo al presunto stupro di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid che ha risposto con un comunicato ufficiale alla notizia del Correio da Manha che accusa il club spagnolo di aver costretto il giocatore a pagare la donna per insabbiare il presunto stupro tramite il pagamento di 375mila dollari: "Il Real Madrid annuncia di aver intrapreso un'azione legare contro il quotidiano portoghese Correio da Manha per la pubblicazione di un'informazione completamente falsa che tenta di danneggiare seriamente l'immagine del nostro club. Il Real Madrid non era a conoscenza del fatto riferito dal quotidiano relativo al giocatore Cristiano Ronaldo e quindi non poteva esercitare alcuna azione su qualcosa che assolutamente non sapeva. Il Real Madrid ha richiesto una rettifica totale da parte dei media di cui sopra".