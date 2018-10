Caso CR7, la svolta dagli USA: non ci sono più le prove d'accusa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Importante aggiornamento in arrivo direttamente dagli Stati Uniti in merito al presunto caso di stupro in Nevada: non ci sono più le prove d'accusa. La polizia di Las Vegas, si legge su Tuttosport,non trova le dichiarazioni dell'accusatrice di CR7, né i suoi indumenti. La sua posizione si indebolisce. Al momento, quindi, c'è solo la richiesta di 200mila dollari.