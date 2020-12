Caso Diawara: venerdì scadono i tempi per il ricorso al CONI. Friedkin non ha ancora deciso

Non è ancora finita la vicenda legata alla sconfitta a tavolino per 0-3 subita dalla Roma e dovuta all'errore di iscrizione di Amadou Diawara. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Tempo, Friedkin sarebbe molto irritato per la vicenda e starebbe valutando l’ipotesi di ricorrere al Collegio di Garanzia del CONI. Il numero uno giallorosso non avrebbe ancora sciolto le riserve anche se ha tempo fino a venerdì per presentare le carte.