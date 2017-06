Caso Donnarumma, Raiola riflette: cuore e famiglia spingono per il rinnovo

© foto di www.imagephotoagency.it

La visita di Vincenzo Montella alla famiglia di Gigio Donnarumma può essere la svolta decisiva nella trattativa con il Milan per il suo rinnovo. Ieri neanche Mino Raiola si è potuto opporre all'incontro, cosa che invece aveva fatto nell'incontro con le tv dell'altro giorno. Anche l'agente ha capito che non ha senso battere i pugni sul tavolo e che forse è arrivato il momento di far prevalere le buone intenzioni. Il club è venuto incontro al portiere bloccando le trattative per trovare un sostituto lasciando sul tavolo l'offerta da 4 milioni all'anno più bonus presentata nelle ultime settimane. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.