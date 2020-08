Caso Dybala alla Juventus: rinnovo, addio o via a zero. La Joya è stufa di essere sul mercato

Apertura di Tuttosport dedicata al futuro di Paulo Dybala. La Joya della Juventus è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Le strade sono due: o resta e si libera nel 2022 o va via per orgoglio. La terza è il rinnovo ma la trattativa è al momento in fase di stallo. Così se non parte e non rinnova entro un anno, la juventus rischia di perderlo a parametro zero. Ma Dybala può chiedere la cessione, stufo di essere sempre sul mercato.