Caso Dybala - L'Inter fuori dalla corsa per volontà della Joya

Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere ma ci sono almeno due certezze in base a quello che è emerso nel corso delle ultime settimane. La prima è quella relativa al suo addio alla Juventus, mentre la seconda è quella che parla della volontà della Joya di non andare all'Inter. Non troppo tempo fa si era aperta la possibilità di scambio tra la Juve e i nerazzurri, con il numero 10 a Milano e Mauro Icardi a Torino, ma proprio per volere del bianconero la trattativa non è neanche partita, nonostante Fabio Paratici avesse annusato l'affare.