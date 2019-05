Caso Dybala - Nato dopo la sua peggior stagione alla Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

."Ci sono molte possibilità che Paulo lasci la Juve, ha bisogno di un cambiamento". Non lasciano spazio a equivoci le parole di Gustavo Dybala, fratello di Paulo, in merito al futuro della Joya. Sempre più probabile dunque il suo addio ai bianconeri e intorno all'argentino di è aperto un vero e proprio caso, visto che soltanto 12 mesi fa era impensabile prevedere una sua partenza. La maglia con il 10, i gol, gli assist, le giocate: in questa stagione si è visto ben poco di tutto questo e anche il numero sulle sue spalle ha iniziato a pesare di più, fino a questi giorni e, appunto, alle parole di suo fratello.

La peggior stagione - Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo in molti pensavano che lo stesso Dybala potesse fare il definitivo salto di qualità, ma le cose quest'anno sono andate in modo praticamente opposto, visto che la Joya sembra essere regredito. I numeri parlano chiaro: 10 gol tra campionato e Champions League in 40 presenze: una vera e propria miseria, soprattutto guardando alle 26 reti in 46 partite della stagione scorsa. Per la prima volta Dybala non andrà in doppia cifra in Serie A, eccezion fatta per la sua primissima esperienza nel massimo campionato con la maglia del Palermo nel 2012-2013, quando però era solo un diciannovenne, e proprio per questo motivo il caso che si è costruito intorno a lui è difficile da smontare. Sempre che contro Atalanta e Sampdoria non riesca a fare cinque gol e arrivare dunque a quota 10: una cifra che non cambierebbe nulla nell'economia della sua stagione ma che gli permetterebbe di essere almeno in pari per quel che riguarda la doppia cifra.

La Champions League - Le uniche gioie di questa stagione per Dybala sono arrivate in Champions League, specialmente nella fase a gironi: prima la tripletta contro lo Young Boys, poi il gol a Old Trafford e infine la rete agli svizzeri al ritorno. Altra gioia, solo personale, contro l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale, visto che per la prima volta l'argentino è sceso in campo con la fascia da capitano al braccio nella massima competizione europea.