© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Romei, braccio destro di Massimo Ferrero, intercettato da Sky Sport ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in merito alla notizia del decreto di sequestro che la Guardia di Finanza ha eseguito questa mattina al presidente della Sampdoria: "Non c'è niente da commentare, la società è tranquillissima anche perché sono notizie già uscite un paio di anni fa. La Sampdoria è tranquilla, così come il suo presidente. Non ci saranno ripercussioni sul club".