Caso Gasperini-Gomez, Costacurta: "Ho sentito parole molto dure. Non sono ottimista"

Negli studi di Sky, Alessandro Costacurta ha commentato con termini pessimistici le possibili evoluzioni del caso Gomez-Gasperini in casa Atalanta: “Ieri Gasperini ha sottolineato una cosa. Ha detto “non so come si supererà questa situazione”, aggiungendo che deve fare il bene della squadra. Sono parole dure, sono rimasto sorpreso, non sono ottimista. Dopo Amsterdam pensavo si potesse sistemare tutto, invece sembra di no”.

