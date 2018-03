Caso hacker per de Vrij, il Feyenoord si rivolge al TAS

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Feyenoord ha deciso di rivolgersi al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna per il caso de Vrij. La Lazio lamenta la sottrazione indebita, da parte di un hacker, di due milioni di euro che rappresentavano l'ultima tranche del pagamento del calciatore olandese. "Non parliamo degli importi delle nostre transazioni, ma sul nostro conto non abbiamo ricevuto il pagamento dell'ultima rata. Abbiamo deciso di portare il caso al Tas, ora aspettiamo il verdetto".