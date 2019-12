"Atroce e inaccettabile". È il commento del Borussia Dortmund sul titolo Black Friday utilizzato da Il Corriere dello Sport, che ha scelto Romelu Lukaku e Chris Smalling come testimonial per la sfida di domani tra Inter e Roma. Il club tedesco ha scritto su Twitter: "Pieno supporto a Roma e Milan nella lotta contro il razzismo I media dovrebbero dare l'esempio".

Atrocious and unacceptable. Media should lead by example.

Full support for @ASRomaEN and @acmilan on their stance against racism.#BorussiaVerbindet https://t.co/kZ6dLGX23H

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 5, 2019