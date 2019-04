Caso Icardi alle spalle e applausi dopo l'errore: al 45' 0-0 con l'Atalanta

Inter-Atalanta 0-0 al 45'

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Finisce 0-0 la prima frazione di gara tra Inter e Atalanta. La gara del ritorno di Icardi al Meazza che parte con la fanzine della Nord. "Non un passo indietro". No al perdono per il sudamericano prima del fischio d'inizio, alla lettura delle formazioni qualche flebile fischio ma poi quando tocca il pallone ognuno pensa al campo e del caso, dei fischi, dei fiaschi mediatici, chi se ne frega. L'Inter sembra trascinata da una voglia incredibile di fare , l'Atalanta parte scordandosi di essere l'Atalanta. Luciano Spalletti sceglie Vecino come falso dieci, manico dietro alla punta della lancia argentina. Con un pallonetto prima del decimo, costringe Gollini a far tre passi indietro e al volo plastico con la palla sopra la traversa. Con una galoppata centrale, allarga per Icardi che mette in mezzo per Perisic. Con un'altra incursione costringe la Dea a rinculare. Scelte tra necessità e virtù: Spalletti è costretto alla prima, quando Brozovic cerca la ripartenza al ventesimo, poi cade, crolla, chiede il cambio. Entra Nainggolan, Vecino si riabbassa e tutto torna nelle caselle naturali e previste. Intanto chi non c'è, causa ingenua squalifica, è Zapata. Chi accende la luce allora è Ilicic, che in mezzo alle linee è una freccia e che riesce sistematicamente a saltare sempre il primo uomo. Trentunesimo minuto: Politano verticalizza, Icardi sul filo del fuorigioco è uno contro uno con Gollini che è già a terra. Gli spara contro, ribatte contro, rimbalza contro. Un errore non da Icardi, San Siro si dispera ma poi applaude d'incoraggiamento. L'Atalanta ci prova, al 40', Politano fa lo stesso al 44' ma entrambi non riescono a graffiare.