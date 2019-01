Caso Icardi, i motivi del ritardo e la multa (minore) per Lautaro Martinez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ad accendere la miccia in casa Inter è stato il rientro ritardato di Icardi dalle vacanze in Argentina. La ripresa degli allenamenti - spiega La Gazzetta dello Sport - inizialmente fissata per lunedì 7, era stata spostata da Spalletti a martedì 8 alle ore 11. Icardi ha avvertito del problema aereo il club, ricevendo in risposta una tolleranza fino alle 17, più o meno l’orario del rientro di Lautaro Martinez, anche lui in arrivo da Buenos Aires e presentatosi ad Appiano con un ritardo contenuto di 45 minuti. Anche «el Toro» si beccherà una multa, seppur di dimensioni molto minori a quelle di Mauro. Icardi infatti non si è proprio presentato neppure nel pomeriggio, nonostante nel centro sportivo ci fosse lo staff tecnico ad aspettarlo. Tutto rimandato a ieri mattina, quando Mauro si è scusato con la società, con i compagni e con l’allenatore per l’appuntamento saltato. Ma non è bastato, perché l’Inter ha scelto la linea più dura. E i dirigenti, sfruttando la sponda del regolamento interno firmato dagli stessi calciatori, ha optato per una multa pesantissima, fissata in 100 mila euro.