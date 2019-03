© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Mauro Icardi e spiega che l'argentino vorrebbe parlare della situazione con Steven Zhang, vicepresidente della società e ora in Cina. L'arrivo in Italia è previsto nella settimana del derby ma il club ritiene che non sia necessario e che l’unica via sia il suo rientro in gruppo.