Caso Icardi, l'Inter sposa la linea Marotta

Ore calde in casa Inter. Oltre alle dichiarazioni avventate di Wanda Nara sulle difficoltà circa il rinnovo di Mauro Icardi, il club nerazzurro ha dovuto fare i conti anche con il rientro ritardato dell'attaccante nerazzurro. Mauro - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si è scusato con la società, con i compagni e con l’allenatore per l’appuntamento saltato. Ma non è bastato, perché l’Inter ha scelto la linea più dura. E i dirigenti, sfruttando la sponda del regolamento interno firmato dagli stessi calciatori, ha optato per una multa pesantissima, fissata in 100mila euro. Non è una carezza, ma un pugno. Per due motivi. Primo perché – sostiene il club - Icardi è il capitano del gruppo. Secondo punto: il caso pre Inter-Napoli di Nainggolan ha fissato un’asticella sotto la quale la società non vuole più abbassarsi. il comportamento del Ninja era più grave, non fosse altro perché reiterato. Ma è chiaro che con l’arrivo di Marotta il club ha sposato la linea dell’intransigenza.