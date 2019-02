Caso Icardi, la linea dell'Inter: club ancora al lavoro per il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si accende il mercato in casa Inter, dopo il caso Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset il club nerazzurro proporrà il rinnovo a 7-7.5 milioni di euro per altri tre anni, togliendo la clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Sull'argentino non c'è nessun club, almeno per il momento, disposto a mettere sul piatto la cifra che l'Inter non potrebbe rifiutare, visto che non è il primo della lista né per il Real Madrid né per il Paris Saint Germain.