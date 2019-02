Caso Icardi, nei prossimi giorni incontro tra Wanda e gli storici agenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la drastica decisione dell'Inter, che ieri ha tolto la fascia da capitano a Mauro Icardi, l'entourage del centravanti argentino cerca una soluzione per ricucire i rapporti. Secondo quanto riferito da la Repubblica, nei prossimi giorni andrà in scena un incontro tra Wanda, Mauro e gli storici agenti dell'attaccante, Letterio Pino e Ulisse Savini. L'occasione per cercare una strategia per gestire la situazione.