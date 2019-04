Caso Icardi-Spalletti, così i grandi ex. Divisione e pareri contrastanti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il caso Mauro Icardi e le parole di Luciano Spalletti stanno facendo discutere tutti gli ex nerazzurri. Da Batistuta a Pirlo, da Bergamoi a Orrico, queste alcune delle posizioni più rilevanti delle ultime ore sul caso riguardante l'esclusione da Inter-Lazio dell'argentino e le conseguenti parole dell'allenatore nel post gara.

Corrado Orrico (ex allenatore Inter a Radio CRC): "Mi chiedo perché gli abbiano tolto la fascia di capitano, fossi stato in lui non mi sarei più presentato al campo".

Gabriel Omar Batistuta (ex calciatore): "Un caso come il suo nella mia carriera? Non sarebbe mai successo. Il mio lavoro era il mio lavoro, mia moglie pensava alle sue cose. Irina non ha mai saputo niente di ciò che succedeva nello spogliatoio. Ho sempre concepito così il calcio e rapporto coi miei compagni".

Andrea Pirlo (ex calciatore, a Sky Sport): "Spalletti? È stato coerente, in quello che ha fatto e in quello che ha detto. Riguardo la telenovela Icardi: un capitano non ha la personalità di andare a parlare con un allenatore, una società o un compagno? C'è bisogno di un avvocato? Per quel che concerne il discorso legato alla convocazione: se Icardi decide di allenarsi, si allena. Ma poi è l'allenatore che decide".

Giuseppe Bergomi (ex calciatore, a Sky Sport): "Secondo me Spalletti nelle sue dichiarazioni ha ragione. Hai bisogno di un avvocato per indossare una maglia? La cosa più importante di una società è lo stemma: se i giocatori non capiscono questo, non si va da nessuna parte. E poi, si può essere capitani anche senza fascia: all'epoca mia era capitano Walter Zenga, era capitano Riccardo Ferri... Se ti hanno tolto la fascia, ci sarà un motivo".

Alberto Zaccheroni (ex allenatore Inter, a Radio Rai Uno): "Spalletti doveva essere maggiormente coinvolto nella trattativa per riportarlo ad allenarsi. Ha fatto quello che avrei fatto anche io: l'allenatore doveva dare conto alla squadra e anche io avrei preteso che il giocatore desse delle spiegazioni al resto della squadra. Non è successo e quindi si è arrivati a una nuova esclusione. Diventa difficile adesso rimetterlo detro al gruppo. Lui non si piega e l'allenatore continua a pretendere delle spiegazioni".

Ernesto Paolillo (ex amministratore delegato Inter a MC Sport): "Spero che il tecnico abbia valutato le conseguenze delle sue scelte. Per fortuna nella società c'è Marotta, che saprà prendere le dovute decisioni. Nel bene e nel male, un allenatore deve essere libero di convocare chi vuole. Poi se fa le scelte sbagliate, ne paga le conseguenze. Marotta è arrivato a giochi fatti, si è trovato davanti a questa situazione".

Riccardo Ferri (ex difensore Inter a Tiki Taka): "La scelta di Spalletti è tecnica, condivisa dalla società. Io penso che Icardi si sarebbe potuto mettere a disposizione della squadra, parlare in un'altra maniera. Era il momento in cui rassenare l'ambiente. Invece è stata persa un'occasione".