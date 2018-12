Caso Isco al Real: la Juve c'è ma irrompe il Bayern Monaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport fa il punto sul futuro di Isco, trequartista del Real Madrid che resta un'occasione milionaria di mercato. Santiago Solari oggi lo schiererà in Copa del Rey ma il futuro resta in bilico. "Nessuno gioca in eterno per il suo nome", lo ha bacchettato l'allenatore. La Juventus c'è ma in pressing c'è il Bayern Monaco che cerca per il futuro un'alternativa a Franck Ribery, Arjen Robben e James Rodriguez.