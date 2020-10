Caso Juve-Napoli, Grassani a Gravina: "Protocollo sacrosanto, ma anche il lavoro delle Asl"

Nell’intervista rilasciata questa sera a Radio Kiss Kiss Napoli, l’avvocato Mattia Grassani, legale del club azzurro, ha indirettamente risposto alle parole del presidente federale Gabriele Gravina in ordine al Protocollo Figc: “Siamo d’accordo con quanto detto, dire che il protocollo è l'unica possibilità che ha il calcio, già flagellato alla terza giornata, che ha fatto balzare agli onori della cronaca mondiale questo problema, non fa una piega. Il protocollo richiama una circolare del ministero della Salute del 18 giugno 2020, che attribuisce alle Asl territoriali, e diversamente non poteva essere fatto, riceve questo tipo di input, le Asl vigilano sul territorio. In quest'armonizzazione, tra protocollo e circolare, hanno consentito al Milan di viaggiare o al Napoli no, che poi il protocollo sia fondamentale per arrivare alla fine del campionato è sacrosanto, ma allo stesso tempo anche il lavoro delle Asl nel controllo sul territorio”.

