Nella giornata di domani, il Bordeaux comunicherà la propria decisione definitiva relativamente alla situazione di Yann Karamoh, sospeso sette giorni fa in misura precauzionale dai dirigenti girondini per un "comportamento inappropriato e inaccettabile". Stando a L'Équipe, in queste ore è impossibile scrivere in anticipo il destino del giocatore dell'Inter, anche se c'è da dire che per lo staff tecnico il caso è dimenticato dopo le scuse private e pubbliche arrivate dal francese. Verrà comunque interrotto in anticipo il prestito con i nerazzurri? Questo si domanda il quotidiano transalpino nella sua edizione online.