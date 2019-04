Un tifoso del Cagliari rischia il Daspo per aver colpito un minorenne.

Il caso Kean continua, o almeno le indagini legate ad esso: stando alla Gazzetta dello Sport, gli investigatori della Digos stanno studiando tutte le immagini della partita dopo l’apertura di un’inchiesta sui buu razzisti all’indirizzo di Kean e Matuidi durante l’ultimo Cagliari-Juve. Si cerca di stabilire se i fischi all’indirizzo del giovane bianconero siano in realtà cominciati prima del suo gol, realizzato a 5’ dal 90°. La giornata di Cagliari-Juve è stata particolarmente difficile dal punto di vista dell’ordine pubblico e il questore Pierluigi D’Angelo ha chiesto di andare a fondo non solo sui buu per Matuidi e Kean, ma anche su altri episodi verificatisi alla Sardegna Arena e nelle sue vicinanze. Fra l’altro ieri è arrivato nell’isola anche il capo della Polizia, che ha risposto all’invito dei bambini della scuola primaria di Sinnai (una visita prevista da tempo, ndr). Ma si indaga anche oltre la vicenda dei fischi, su cui peraltro il giudice sportivo ha deciso di rinviare il suo pronunciamento forse proprio per attendere i primi accertamenti della Polizia. In particolare, c’è l’episodio accaduto nella tribuna centrale: un tifoso del Cagliari è stato infatti e denunciato e ora rischia un Daspo. L’accusa è quella di aver colpito un minorenne che stava esultando per il 2-0. Nell’indagine si sta tentando anche di capire la genesi di altri momenti di tensione, dal lancio di fumogeni allo scontro fallito fra due gruppi di ultrà. Le indagini della Questura stanno tentando di verificare anche se c’è una relazione fra i vari momenti di un’altra giornata da dimenticare.