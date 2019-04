Caso Kean, il Giudice Sportivo dispone nuovi accertamenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà necessario un supplemento di indagine, con la Procura Federale farà nuovi accertamenti per fare chiarezza sul caso Kean dopo quanto successo durante Cagliari-Juventus, quando l'attaccante bianconero è stato oggetto di presunti cori razzisti dopo aver segnato la rete del 2-0. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo della Lega Serie A, che "letta la relazione dei collaboratori della Procura federale, dispone a cura della Procura federale accertamenti istruttori supplementari, riservandosi di disporre l’acquisizione di ulteriori elementi da parte degli Organi competenti, in ordine ai cori di discriminazione razziale di cui sarebbero stati oggetto il calciatore Matuidi e il calciatore Kean, entrambi in forza alla Società Juventus, dovendosi in particolare con chiarezza appurare, impregiudicata valutazione spettante allo scrivente Giudice, in che fasi dell’incontro i suddetti calciatori sono stati, rispettivamente, bersaglio dei cori riconducibili comunque a manifestazione di discriminazione razziale e quale dimensione e percezione reale hanno avuto i fenomeni stessi”, si legge nel comunicato ufficiale.