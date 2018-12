© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua a far discutere il caso Koulibaly, col difensore del Napoli al centro delle polemiche per i buuu razzisti ricevuti in occasione della sfida di San Siro contro l'Inter. E a prendere posizione - tra gli altri - ci ha pensato anche Cristiano Ronaldo, che tramite il proprio profilo Instagram ha voluto lanciare questo messaggio: "Nel mondo e nel calcio ci vorrebbero sempre educazione e rispetto. No al razzismo e a qualunque offesa e discriminazione!!!".