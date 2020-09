Caso Kulusevski, Ibra sta con Dejan: "Il ct un incompetente, soffoca il calcio svedese"

Zlatan Ibrahimovic interviene in difesa di Dejan Kulusevski. In Svezia sta facendo molto discutere, come vi abbiamo raccontato, la scelta del ct Janne Andersson di non schierare il talento della Juventus come titolare nella partita di ieri sera contro la Francia. E proprio contro il commissario tecnico si schiera Ibra, via Twitter. “Che fottuto scherzo. Un’altra dimostrazione: persone incompetenti nelle posizioni sbagliato che stanno soffocando il calcio svedese”.