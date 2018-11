Caso Lautaro Martinez, tra telefonate e rettifiche. L'Inter non lo cederà

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di ieri in casa Inter è ufficialmente scoppiato il caso Lautaro Martinez dopo che il padre, nell'immediato pre-gara della sfida contro il Tottenham, ha scritto un tweet molto duro, presumibilmente rivolto a Luciano Spalletti per il mancato utilizzo del figlio: "Continua così e la tua buona sorte finirà, fifone", il messaggio a nome di Mario Martinez. Che poi, a messaggio rimosso, ha anche smentito tramite 'Marca' di avere un profilo twitter ufficiale: "Lautaro all'Inter si trova bene ed è a suo agio perché si è adattato alla città, all'Italia e alla Serie A, Lavorando, sforzandosi e imparando giorno dopo giorno arriveranno i risultati".

In realtà, scrive il 'Corriere dello Sport', questa rettifica non ha convinto del tutto Piero Ausilio, che ieri ha chiamato uno dei procuratori del ragazzo per chiedere spiegazioni. L'agente dell'argentino non ha potuto far altro che sottolineare il comportamento professionale del ragazzo, oltre ad ascoltare la ferma volontà dell’Inter di non cederlo nonostante per lui le richieste non manchino. Anche la Samp lo vorrebbe in prestito, ma per il club nerazzurro il Toro non è sul mercato.