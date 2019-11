Caso Lazio-Lecce, Sticchi Damiani: "Rigore da ripetere, da regolamento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In merito al caso Lazio-Lecce, dove Nicola Rizzoli ha parlato di "errore arbitrale" sul gol di Lapadula annullato dopo il rigore di Babacar, rende la parola il presidente Saverio Sticchi Damiani, rappresentante del Lecce: "Il regolamento prevede che in caso di invasione dei giocatori delle due squadre il rigore va ripetuto, senza vedere cosa succede dopo. Poi il regolamento prevede anche l’ipotesi in cui nell’area entra o un attaccante o un difendente. Il protocollo VAR che dovrebbe vedere chi si avvantaggia dell’azione si riferisce solo all’invasione dell’uno o dell’altro. Dobbiamo capirci. L’idea che invadano entrambi e il VAR punisca solo uno è una cosa che non regge”.