Caso Lukaku aperto: rischia l'Atalanta ma l'invito di Marotta è inascoltato dal ct del Belgio

Dopo aver saltato la gara persa contro il Real Madrid, Romelu Lukaku rischia di non dover esser parte anche di un'altra sfida delicata per la sua Inter. La punta belga è sempre alla presa con dei problemi fisici non smaltiti. Oggi dei test che ancora non hanno sciolto le ultime riserve, sicché in caso di convocazione per la sfida contro la Dea di domenica, non sarà comunque in condizioni ottimali. "Però siamo fiduciosi". Chi lo dice non è Antonio Conte ma Roberto Martinez. Perché il tecnico nerazzurro parlerà domani alla vigilia della gara contro la formazione di Gian Piero Gasperini. Roberto Martinez, ct del Belgio, l'ha fatto oggi, dopo aver ufficialmente convocato Lukaku per le prossime gare. "Lunedì sarà con noi, siamo fiduciosi. Ci ho già parlato".

L'invito non ascoltato di Marotta Prima della gara contro il Parma, poi pareggiata allo scadere, Giuseppe Marotta aveva detto anche in relazione a Lukaku, "Lo scorso anno si è conclusa una stagione anomala, si è riaperta un'altra più anomala. Non è un alibi ma un dato di fatto, abbiamo fatto 8 gare ufficiali e tre quarti della nostra rosa hanno fatto 6 partite. Aggiungiamo 7 Covid, gli infortuni frutto dello stress, l'allenatore così non può mai fare la formazione in anticipo. Dobbiamo limitare la situazione almeno sulle gare della Nazionale, si fatica a gestire le squadre così". Invito inascoltato da Martinez e dal suo Belgio.