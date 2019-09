© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il caso Lukaku continua a far discutere l'Europa. Il Guardian di domani mattina, dedica spazio in prima pagina agli ululati razzisti subiti dall'attaccante interista nella partita vinta contro il Cagliari. Sotto la denominazione di "Tempesta razzista", il noto tabloid britannico titola: "Mentre Twitter combatte i tifosi dell'Inter deridono la vicenda". Il riferimento è ovviamente al comunicato della Curva Nord diramato oggi e che ha fatto discutere non solo in Italia ma anche nel resto del mondo con tanti giocatori ed ex campioni che hanno espresso solidarietà nei confronti del 9 nerazzurro oltre che confermare il clima di odio razziale che si respira negli stadi italiani ormai da molti anni.