"Caso MediaPro", Serie A pronta a restituire i 64 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si avvicina per la Lega di Serie A la soluzione del caso MediaPro, intermediario indipendente che la scorsa estate si aggiudicò i diritti tv della massima serie salvo poi non concludere la trattativa. Secondo quanto riportato da Tuttosport i legali delle due parti sono vicine all'accordo per la restituzione dei 64 milioni di euro anticipati da Mediapro alla Lega: una scelta, questa, basata sulla volontà di mantenere i buoni rapporti con MediaPro in vista della vendita dei diritti tv 2021-24.