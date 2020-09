Caso Messi, altro giorno chiave: il padre-agente appena arrivato in ufficio. Nessuna dichiarazione

Nuova giornata chiave per il futuro di Lionel Messi. Come riporta Cadena COPE, il padre-agente del calciatore Jorge è infatti appena arrivato alla sede della fondazione della Pulga, dove si trovano i suoi uffici, per il terzo giorno consecutivo. Oggi, a differenza di ieri, non ha risposto a nessuna domanda dei cronisti. Pronto un nuovo summit coi suoi avvocati.

Questo il video del suo arrivo: