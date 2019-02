Caso Mevlja: l'Empoli aspetterà la Lega fino alla giornata di lunedì

L'Empoli aspetterà fino a lunedì per capire l'esito del ricorso presentato alla Lega per Miha Mevlja. Il difensore dello Zenit, tesserato dall'Empoli l'ultimo giorno di mercato con 2 minuti di ritardo rispetto alle ore 20, sta aspettando di capire quale sarà il suo destino, spiega Empolichannel.it. E lo stesso club azzurro si sarebbe dato come termine ultimo la giornata di lunedì, con la Lega che per il momento non si è pronunciata in merito. Nel caso in cui dovesse arrivare la fumata nera, il giocatore potrebbe trasferirsi al Rostov, sempre in Russia.