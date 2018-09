Caso Modric chiuso: sono stati gli agenti a proporlo, non l'Inter a cercarlo

© foto di Imago/Image Sport

La FIFA non ha nemmeno aperto un processo contro l'Inter dopo la segnalazione del Real Madrid. Florentino Perez nelle scorse settimane aveva accusato il club nerazzurro di essersi comportato in modo scorretto nella trattativa Modric, ma la FIFA dopo aver sentito tutte le parti in causa non ha ravvisato nulla di tutto ciò.

Il motivo? E' stato Vlado Lemic, procuratore di Modric, a proporre il giocatore all'Inter nel corso della trattativa Vrsaljko, non l'Inter a cercare direttamente il ragazzo.

Adesso, scrive il Corriere dello Sport, resta da capire cosa succederà a gennaio o più probabilmente a giugno. Perché Modric non ha ancora rinnovato il contratto e quando il calciomercato tornerà in auge non è escluso che la trattativa si possa riaprire.