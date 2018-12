© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Analizzando il caso Nainggolan, il Corriere della Sera sottolinea come lo stesso Spalletti - che ha voluto il belga e per lui aveva garantito - sia inviperito ma anche sotto pressione. Il Ninja è stato un flop in campo per l'Inter e l’investimento di 39 milioni - si legge - è un errore, su cui il tecnico rischia di giocarsi la riconferma, peraltro già difficile.