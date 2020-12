Caso Papu Gomez, attesa per le parole di Gasperini: alle 13.30 seguile su Tuttomercatoweb

E' certamente uno dei temi di mercato più dirompenti delle ultime settimane quello legato alla rottura tra Gian Piero Gasperini e Alejandro Gomez. Una frattura che pare insanabile, un addio che sembra adesso segnato. Così l'Atalanta, nei giorni dell'ennesimo miracolo sportivo e degli ottavi Champions conquistati, si prepara a vivere giorni agitati per risolvere la grana relativa all'ex trequartista del Catania. Grande attesa per le parole del tecnico della Dea: alle 13.30 il via alla conferenza stampa che, come sempre, potrete seguire su Tuttomercatoweb.com.