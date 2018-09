Caso Pogba, il francese ha chiesto la cessione già 50 giorni fa

© foto di Imago/Image Sport

Continua a essere in bilico il futuro di Paul Pogba al Manchester United, e la Juventus continua a essere spettatrice molto interessata. Il diverbio con Mourinho dell'altro giorno è l'ultimo episodio, ma secondo la stampa inglese già sette settimane fa il centrocampista francese avrebbe chiesto ai Red Devils la cessione. Il tutto, in un incontro con Ed Woodward, vice presidente esecutivo del Manchester, che però gli avrebbe ribadito la sua incedibilità. Un discorso che potrebbe tornare d'attualità considerato l'interessamento non solo dei banconeri ma anche del Barcellona.