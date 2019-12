Caso rientrato? Il Barça pubblica una foto di Vidal: "Back to work"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di ieri ha fatto molto discutere la decisione di Arturo Vidal di abbandonare in anticipo la rifinitura dopo aver appreso che non avrebbe preso parte dall'inizio a Barcellona-Real Madrid, clasico concluso 0-0. Un faccia a faccia col mister Valverde che non ha comunque pregiudicato il suo ingresso a gara in corso visto che il centrocampista cileno è entrato al 55esimo al posto di Semedo.

Il Barcellona nelle ore successive alla partita non ha voluto commentare la notizia ma oggi, all'indomani del match, ha pubblicato sul suo profilo twitter una foto che è chiaro riferimento a quanto accaduto: "Back to home", ha scritto il Barcellona con allegato un primo piano di Arturo Vidal. Caso rientrato?