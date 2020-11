Caso stipendi in ritardo, Gattuso: "Firmiamo contratti importanti, pensarci è crearsi un alibi"

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, parla della questione stipendi in conferenza stampa. "La squadra deve pensare a lavorare. Firmiamo dei contratti importanti, sono cifre importanti e siamo tutelati. In questo momento non bisogna pensarci, se si pensa a questo vuol dire che cerchiamo alibi. E chi cerca alibi non può stare con me. Vivo questo lavoro a 300 k/h tutti i giorni, voglio persone che ci mettono voglia e passione. Nella mia squadra vedo tutto questo, troppo facile parlare di stipendi. Ho una squadra che mi segue, che gioca un grande calcio, lo dicono anche i numeri. Serve più malizia e cattiveria, ma stiamo facendo bene. Poi se qualcuno qui a Napoli pensava che dovessimo fare 130 punti e non perdere mai, si sbaglia".