Caso Suarez, Corsera: "La richiesta di risolvere il problema arrivata direttamente da Paratici"

Novità dalle indagini della Procura di Perugia attorno all'esame d'italiano di Luis Suarez. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, la richiesta di risolvere il problema del test sarebbe arrivata direttamente dal direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici. L'uomo mercato bianconero non risulta tra gli indagati e il suo nome è stato fatto nelle intercettazioni da altri soggetti, il che ovviamente non comporta al momento alcun possibile addebito di responsabilità. Secondo il quotidiano milanese, però, l'inchiesta in questo momento sarebbe diretta a capire il ruolo della Juve in questa vicenda: al momento, comunque, nessun tesserato della Vecchia Signora risulta iscritto al registro degli indagati.