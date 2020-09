Caso Suarez, La Stampa: al momento il giocatore penalmente non rischia niente

Secondo quanto riportato dal sito de La Stampa, Luis Suarez, per il momento non rischia niente da un punto di vista penale per il caso legato all'esame di italiano svolto nei giorni scorsi presso l'Università per Stranieri di Perugia. Non ha ricevuto nessun avviso di garanzia perché si sarebbe limitato a beneficiare da un illecito commesso da altri.