Caso Suarez, Mundo Deportivo: "Il Pistolero e la Juventus nel mirino della giustizia italiana"

"Caso Suarez: la Juventus nel mirino della giustizia italiana". Il caso Luis Suarez e gli ultimi sviluppi dell'indagine relativa al presunto esame d'italiano farlocco sostenuto dall'uruguaiano a Perugia trovano grande risalto anche sulle testate spagnole. Ne parla ad esempio, con un lungo focus, il quotidiano Mundo Deportivo, che sottolinea "come la stessa Vecchia Signora sia sospettata di essere coinvolta nel particolare esame realizzato da Suarez".

"L'attaccante dell'Atletico Madrid - si legge ancora sulle colonne della nota testata di Barcellona (ex squadra del Pistolero) - è sospettato di aver barato, con la complicità dei professori italiani, per superare questo esame il 17 settembre, primo passo per ottenere un passaporto italiano imprescindibile per poter aspirare a firmare con la Juve", la chiosa di MD.