Caso Suarez, Sportmediaset: "Ora gli investigatori chiamano in causa i vertici Juve"

vedi letture

Sportmediaset approfondisce in apertura il caso Luis Suarez. Esame farsa di Suarez: ora gli investigatori chiamano in causa i vertici della Juventus. Erano stati "preventivamente comunicati" a Luis Suarez i contenuti della prova "farsa" per la conoscenza della lingua italiana sostenuta all'Università per Stranieri di Perugia, "giungendo a predeterminare l'esito ed il punteggio d'esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, tanto personale quanto per l'Università". E' quanto emerge dagli ulteriori accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza coordinata dalla procura del capoluogo umbro.