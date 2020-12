Caso Suarez, il CdA dell'Università per Stranieri di Perugia è pronto a sfiduciare il dg Olivieri

In seguito all'esame-farsa di Luis Suarez, s'è scatenata la bufera mediatica sull'Università per Stranieri di Perugia, i cui vertici sono già stati sospesi. Ma il CdA dell'Ateneo, secondo il Corriere dell'Umbria, ha convocato una riunione urgentissima alla presenza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e dei Revisori dei conti e sarebbe pronto a valutare maniere più forti, come ad esempio una mozione di sfiducia nei confronti del direttore generale Simone Olivieri. Sia lui che la rettrice Giuliana Grego Bolli stanno valutando di presentare appello al Riesame contro la misura interdittiva emessa dal gip Frabotta. In caso di appello, non ci sarebbero dimissioni.