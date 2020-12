Caso Suarez, l'avvocato della Juve il 25 settembre: "Nostro operato trasparente"

25 settembre 2020, un mese e mezzo fa. All’uscita dal colloquio con i pubblici ministeri di Perugia, Luigi Chiappero, legale della Juventus, analizzava così la vicenda legata al caso dell’esame farsa di Luis Suarez: “Abbiamo ascoltato le domande che ci sono state poste dai pm, pensiamo di avere contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti, nella nostra veste di testimoni e che ci è servita per ribadire la trasparenza del nostro operato professionale, in un clima sereno e costruttivo. Devo anche essere grato ai pm per averci chiamato subito, aspettavamo con ansia l’occasione per poter riferire tutto quello che dovevamo riferire in merito ai fatti. Questa volta, come in tante altre occasioni, la verità viene spesso alterata, tagliata e ricostruita in un racconto che serve al lettore ma non è più la verità”.