Caso Suarez, l'intercettazione dove viene citato Paratici: "E' più importante di Mattarella"

vedi letture

Il direttore generale dell'Università di Perugia Simone Olivieri, in una delle intercettazioni che gli inquirenti stanno passando al vaglio in merito all'esame "farsa" sostenuto da Luis Suarez all'Università per stranieri di Perugia, avrebbe citato il dirigente della Juventus Fabio Paratici: "Ha chiamato". Uno dei suoi interlocutori, riferendosi proprio al ds juventino ha commentato: "E' più importante di Mattarella". Anche il Rettore Grego Bolli ha confermato di aver parlato con Paratici: "L'ho sentito una volta sola,. qualche giorno dopo le prove e mi ha comunicato che l'entourage del calciatore era molto soddisfatto dell'accoglienza ricevuta dalla "Stranieri" che avevo indicato come Università umbra competente per rilasciare le certificazioni". La Procura adesso vuole verificare tramite l'analisi dei tabulati, tutti i contatti avuti tra i vari protagonisti per comprendere il motivo finale della scelta dell'Ateneo umbro rispetto a quello di Siena. A riportarlo è il QN - La Nazione.