Caso Suarez, la Procura indaga sulla pista corruzione: per i pm la Juve è innocente (per ora)

Continua a tenere banco il caso legato a Luis Suarez e l'esame farsa all'Università per Stranieri di Perugia. La Procura di Perugia sta indagando sulla posizione della Juventus in questa questione, cercando di capire se sia ipotizzabile o meno il reato di corruzione. Secondo i pm guidati da Raffaele Cantone ci sono "seri indizi da sottoporre a un indispensabile approfondimento investigativo, che le violazioni ai rispettivi doveri d’ufficio siano state commesse dagli indagati a fronte di una promessa di utilità, rappresentata dai futuri rapporti contrattuali con la Juventus e dai conseguenti benefici in termini di immagine per l’Ateneo, e di carriera (quindi in ultima analisi anche economici) per gli attori dell’operazione Suarez".

Juve per ora considerata estranea. Come riportato dal Corriere della Sera, l'obiettivo dei pm è quello di accertare l'operato dell'Ateneo sia stato ispirato dalla promessa di utilità da parte della Juventus o se si sia trattato di un unilaterale asservimento dei protagonisti, dovuto alla notorietà del giocatore e del club bianconero. Per ora, però, non ci sono chiare prove di corruzione. Secondo la Procura, l'esistenza di una corruzione non implica che il corruttore sia juventino, ma ovviamente è questo l'aspetto su cui si sta indagando.