Caso Suarez, la rettrice e una docente si avvalgono della facoltà di non rispondere

vedi letture

La rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, e la professoressa Stefania Spina, comparse questa mattina davanti al gip Pierluigi Frabotta nell’ambito del procedimento legato all’esame farsa di Luis Suarez, si sarebbero avvalse della facoltà di non rispondere. È questo riferisce umbria24.it: domani sarà il turno del direttore generale dell’Università per Stranieri di Perugia, Simone Olivieri, e di un altro docente, Lorenzo Rocca. Contemporaneamente all’interrogatorio di garanzia, si sarebbe svolta una riunione tra Tesei (presidente Regione), Romizi (sindaco di Perugia) e Bacchetta (presidente Provincia), che siedono nel CdA dell’ateneo umbro e hanno chiesto, con una nota ufficiale, un rapido avvicendamento nella governance dell’Università per stranieri.