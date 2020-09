Caso Suarez, Paratici si confida: nessun rapporto con l'università. Ed era tra i più scettici

Il nome di Fabio Paratici spunta (fatto da altri) nelle intercettazioni legate all'esame d'italiano sostenuto da Luis Suarez all'Università per stranieri di Perugia. Ma il ruolo, se un ruolo c'è, del ds della Juventus nell'intera vicenda è ancora tutto da chiarire. A fonti a lui vicine, racconta la Repubblica, Paratici avrebbe infatti spiegato di non aver mai avuto rapporti con l'ateneo umbro. Lo stesso quotidiano romano, peraltro, ricorda come l'uomo mercato bianconero fosse notoriamente tra i dirigenti della Juve più scettici sull'arrivo del Pistolero, anche per i lunghi tempi legati all'ottenimento del passaporto italiano.