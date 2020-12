Caso Suarez, si dimette la rettrice dell'Università di Perugia: "Lo faccio a testa alta"

Giuliana Grego Bolli si è dimessa da rettrice dell'Università per stranieri di Perugia. Due lettere per dimettersi come dipendente dell'Ateneo dal primo marzo prossimo, inviate al Ministro Manfredi e ai dipendenti. "Mi dimetto a testa alta -ha scritto, specificando che- le mie dimissioni non sono legate al caso Suarez o alle indagini, ma sono strettamente connesse alla mia volontà di anteporre il bene dell'Università al mio diritto di difendermi. Ci sono delle indagini in corso e ho massima fiducia nell'operato della Magistratura. Non appena sarà chiarita la mia posizione, sarà mia cura informare la stamp", ha spiegato la Grego Bolli nella missiva, spiega Il Corriere dell'Umbria.