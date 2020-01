© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona accusa l'agente di Arturo Vidal. Dopo che la Comisión Mixta AFE-Liga ha rifiutato la denuncia presentata dal calciatore per alcuni bonus non pagati , il club catalano ha messo nel mirino il suo procuratore Fernando Felicevich, reo secondo i blaugrana di aver convinto il cileno a forzare attraverso questa manovra la sua cessione all'Inter a gennaio.

Come riporta La Vanguardia, l'ex Juventus adesso potrà rivolgersi alla giustizia ordinaria, ma per il Barça non esiste alcun caso: si è trattato solamente di una diversa interpretazione del contratto firmato nell'estate 2018 e non certo di un mancato pagamento intenzionale da parte dei culé.